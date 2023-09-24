Підрив вантажівки на протитанковій міні в Ізюмському районі: в ДСНС розповіли подробиці

24 вересня близько 15:00 зафіксований черговий випадок підриву техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області

Під час польових робіт біля села Андріївка, Донецької громади, Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався вантажний автомобіль «КАМАЗ». За попередньою інформацією, отримав осколкові поранення нижніх кінцівок водій, 1961 року народження. Він був госпіталізований до обласної лікарні.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости