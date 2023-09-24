Куп’янський район: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

24 вересня близько 13:00 ворог завдав потужного артилерійського удару по Куп’янському району. Одразу в трьох селах Голубівка, Благодатівка та Курилівка на околицях сталися пожежі у природних екосистемах.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

Внаслідок обстрілів горів сухостій, очерет та трава на відкритій місцевості на загальній площі 12 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї та 12-ї ДРПЧ та у складі 6 оперативних відділень та 25 рятувальників.

Останню пожежу було ліквідовано о 17:40.

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