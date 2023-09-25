Беленюк завоював бронзу чемпіонату світу 2023

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув бронзову медаль у виступах збірної України на чемпіонаті світу 2023 у Белграді.

Разом з нагородою у ваговій категорії до 87 кг олімпійський чемпіон Токіо-2020 і срібний призер Ріо-2016 отримав і ліцензію на третю у кар’єрі Олімпіаду – у Парижі-2024, повідомляє sport.ua.

Жан у чвертьфіналі зазнав поразки від чинного віце-чемпіона Європи та бронзового призера попередньої світової першості Алі Дженгіза з Туреччини (1:3).

32-річний український борець отримав шанс продовжити боротьбу у втішній сітці й скористався ним.

(Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Він переміг Тоні Метсомякі з Фінляндії (5:1), Жалгасбая Бердімуратова з Узбекистану (5:3), Нурсултана Турсинова з Казахстану (7:2) здобув п’яту в кар’єрі медаль на чемпіонатах світу.

Україна тепер має 5 нагород на чемпіонаті світу 2023 у столиці Сербії (1 срібло та 4 бронзи).

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