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5 років позбавлення волі: викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів

5 років позбавлення волі: викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів

Cуд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

У березні 2023 року чоловік, раніше судимий за корисливі злочини, знову порушив закон.

Зловмисник, скориставшись тим, що паркан навколо одного з харківських заводів пошкоджено, проник на територію підприємства.

За допомогою полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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