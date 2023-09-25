5 років позбавлення волі: викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів

Cуд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

У березні 2023 року чоловік, раніше судимий за корисливі злочини, знову порушив закон.

Зловмисник, скориставшись тим, що паркан навколо одного з харківських заводів пошкоджено, проник на територію підприємства.

За допомогою полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости