5 років позбавлення волі: викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів
Cуд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.
Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.
У березні 2023 року чоловік, раніше судимий за корисливі злочини, знову порушив закон.
Зловмисник, скориставшись тим, що паркан навколо одного з харківських заводів пошкоджено, проник на територію підприємства.
За допомогою полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.