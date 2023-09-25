Судитимуть харків’янку: допомагала «ухилянтам» уникати мобілізації

Обвинувачена за проханням 37-річного чоловіка «організовувала» проходження військовозобов’язаними особами медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку.

У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон, повідомляє прокуратура в Харківській області.

Вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тис. доларів США.

Більше того, зловмисники отримували гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу.

Зокрема встановлено, що ділки повідомили потерпілому, який має вади зі здоров’ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку.

За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку зловмисники оголосили суму в розмірі 3000 доларів США.

Здійснюючи психологічний тиск, ділки заявили, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій.

Усього вони встигли отримати від потерпілого 2000 доларів США.

Жінку судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости