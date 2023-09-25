СБУ виявила агентурну мережу рф: коригували ворожі удари по Харкову

СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову.

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла на території Харківщини, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням.

Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області.

Найбільшу «увагу» російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України.

Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця «прильотів» для їх фіксації та направлення «звіту» окупантам.

Під час обшуків в помешканнях затриманих виявлено комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, повідомляє речник прокуратури в Харківській області Дмитро Чубенко.

Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости