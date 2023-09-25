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Ранкова пожежа у Харкові: горів приватний будинок

Ранкова пожежа у Харкові: горів приватний будинок

25 вересня о 05:15 сталася пожежа у Київському районі міста Харкова.

Горів приватний будинок, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття першого підрозділу ДСНС вогонь встиг розповсюдитись на площу 130 кв.м.

Його покрівля горіла майже вся.

В ліквідації пожежі брали участь рятувальники 9-ї ДПРЧ, 27-ї ДПРЧ, а також їхні колеги з Луганщини.

Загалом залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

О 06:10 відбулась локалізація вогню, о 08:38 – повна його ліквідація.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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