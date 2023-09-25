«Жити можна»: напівзруйнована Руська Лозова готується до зими

Руська Лозова. Кілька місяців в окупації та постійні обстріли з боку загарбників протягом тривалого часу вже після звільнення. Любов Михайлівна з чоловіком намагалися повернутися додому ще минулого року, проте жити в розбитому будинку не змогли, зимували у синів.

Любов Михайлівна, жителька Руської Лозової

Шторы гуляють, окон нет. Ворота на той стороне лежат разбитые, стекла полон двор. Когда приехали, хотели окна забивать – смотрим, а хата расходится. Посмотрели на чердаке – а там стропила разбиты. Соседи, волонтеры, все – полезли стянули это. Немножно разошлось, но жить можно.

Цього року зимуватимуть вдома. Треба тільки налагодити опалення та дочекатися електроенергії.

Любов Михайлівна, жителька Руської Лозової

Какие плани? Оставаться здесь, никуда не выезжать. Отопление сделали, еще не проверяли. Дадут свет – и вообще будет красота. Живи-гуляй.

Микола, житель Руської Лозової

Конечно, зимовать. Газ есть, свет будет. Трансформатора нет. Будет трансформатор – будет свет, провели уже все. Осталось подключить и все.

Любов Михайлівна згадує перші емоції після повернення. Каже, руки в неї ніколи не опускалися.

Любов Михайлівна, жителька Руської Лозової

Между дверями и ступеньками у нас «прилеты» были. Я положила доску и по этой доске прошла в дом. Захожу на порог – и боюсь дальше идти. А потом зашла, посмотрела – все нормально. Домашнее есть домашнее, это свое. Первый раз пришли – я полтора часа лежала на свойе кровати. Дед говорит: «Тебе что, плохо?» Я говорю, нет, все нормально, просто я легла на свое место. Дом есть дом.

У сусідів ситуація гірше – від будинку залишилися тільки стіни, згоріло все. Коли Людмила вперше побачила свій будинок – не думала, що ремонт допоможе.

Людмила Серикова, жителька Руської Лозової

Текли слези, стоял комок в горле. Зная, сколько тут нашего труда вложено – было очень трудно. Потом появилась какая-то надежда, начали восстанавливать, стеклить. Спасибо волонтерам, соседям, хоть кришу перекроют. Мы уже не знали, что делать, но мы б все равно что-то делали. Раз мы выжили – надо дальше продолжать жить. Узнали как?.. Фотографии виставлялись сгоревших домов. Муж первый увидел, показал, долго плакали. Было очень больно, не верилось.

Подружжя зараз ремонтує літню кухню, там же й живуть.

Олександр Серіков, житель Руської Лозової

Переехали вот, восстанавливаем. Приехали первый раз в июне. Попытались проехать, хватило нас на 5 минут с женой. Это уже на 90% летняя кухня восстановлена. И за осенне-зимний период пытаемся превратить все это в божеский вид. Сейчас уже маму перевезли, она у нас слепая полностью. Живем одним днем, радуемся, восстанавливаем.

Олександр не втрачає надії відбудувати житло повністю. Хоча зараз навіть планів як це зробити – не має. У колись затишній спальні досі лежать фрагменти російських снарядів.

Олександр Серіков, житель Руської Лозової

Мы такие уже с крыши снимали. Военные посмотрели, сказали что это уже металлолом, ничего страшного с этим уже не будет.

Волонтери, які зараз працюють у Руській Лозовій, раніше возили гуманітарну допомогу. Потім перекваліфікувалися. Кажуть, тут зруйновано близько 70 відсотків будинків.

Максим Мельник, волонтер організації «Я врятований»

Мы обратили на это внимание и решили помогать людям восстанавливать это. Мы подумали, что нам надо, мы сделали хаб строительний, выиграли грант, получили инструменты. Мы почему взялись за крыши и окна – потому что это то минимальное, что мы можем сделать за лето. Потому что, когда пойдут дожди – люди что-то смогут делать внутри, но если нет крыши – все будет бесполезно.

Працювати у передмісті Харкова волонтери почали з весни, за їхніми підрахунками, зробили частковий ремонт вже у близько пів сотні будинків.

Максим Мельник, волонтер організації «Я врятований»

Мы приехали, начали помогать людям, у которых лежачие родственники. И все. Они идут со всех сторон и это не останавливается. Сердце разрывается. У кого-то есть стройматериал, но они не в состоянии сами что-то отремонтировать. И они просят волонтеров, чтоб им помогали.

Але робота не закінчується – що ремонтувати є у кожній хаті. І заявок не меншає.

Андрій Мірошник, будівельник

Мы раньше занимались кормлением, обеды горячие развозили. Сейчас за ремонтами этими некогда. Но там тоже есть люди, кто помогает, спасибо им, поэтому я сейчас здесь. На это не все соглашаются. Не знаю, как-то когда люди понимают, что надо усердно работать весь день – мало кто решается, чтоб просто помогать людям.

Восени та взимку команда зупинятися не збирається, кажуть, може почнуть виконувати якісь внутрішні роботи.





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