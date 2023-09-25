Укрпошта випускає нову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною»

Сьогодні, 25 вересня, Укрпошта оголосила про випуск нового благодійного поштового блоку «Зброя Перемоги. Світ з Україною», в якому включено зображення військових машин: Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley.

Цей блок присвячений підтримці Збройних Сил України та збиранню коштів на дрони для українських військових, – повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Він зазначив, що рішення випустити цей блок прийнято в контексті недавніх подій, коли ракети Storm Shadow вразили російський флот у Криму та Україна отримала нові поставки військової допомоги від іноземних партнерів.

Поштовий блок «Зброя Перемоги. Світ з Україною» доступний для передзамовлення, а зображення на ньому включають імена та зразки зброї, які стали символами сучасного українського опору.

Ігор Смілянський також зазначив, що у майбутньому планується випуск ракетної серії, де будуть представлені ATACMS, Storm Shadow, Taurus та інші.

Усі кошти, зібрані від продажу цього блоку, будуть використані для закупівлі дронів для Збройних Сил України та підтримки військових, які захищають свою країну.

Агентство Телевидения Новости