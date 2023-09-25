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ДТП на проспекті Гагаріна: постраждалий помер
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з постраждалим у Харкові.
Повідомлення про аварію на проспекті Гагаріна надійшло до поліції 24 вересня близько 22:30, повідомляє поліція Харківській області.
Водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду у вигляді стовпа електроопори та паркану.
28-річного постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де він наступного дня помер.
Відкрито кримінальне провадження