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В ізюмському районі на міні знов підірвався комбайн
25 вересня близько 11:50 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки під час роботи в полі.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
Подія трапилась поблизу села Андріївка Ізюмського району. Комбайн New Holland наїхав на невідомий вибуховий пристрій, ймовірно протитанкову міну.
Обійшлось без постраждалих. Внаслідок вибуху у комбайні сталась пожежа, котра була ліквідована силами аграріїв до прибуття пожежних підрозділів.