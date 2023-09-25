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В ізюмському районі на міні знов підірвався комбайн

В ізюмському районі на міні знов підірвався комбайн

25 вересня близько 11:50 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки під час роботи в полі.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Подія трапилась поблизу села Андріївка Ізюмського району. Комбайн New Holland наїхав на невідомий вибуховий пристрій, ймовірно протитанкову міну.

Обійшлось без постраждалих. Внаслідок вибуху у комбайні сталась пожежа, котра була ліквідована силами аграріїв до прибуття пожежних підрозділів.

Агентство Телевидения Новости

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