На Харківщині скажена лисиця передушила курей: введено карантин

На Харківщині через випадок сказу лисиці введено карантинні обмеження в селі Юрченкове.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У селі Юрченкове Чугуївського району 15 вересня лисиця зайшла в курятник і подушила курей, лисицю побачила собака та напала на неї. Власник подвір’я помітив бійку й убив лисицю.

Наступного дня тіло тварини доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, у лисиці було підтверджено діагноз сказ.

За поданням начальника Чугуївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олексія Щербака 21.09.2023 року проведене позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській районній військовій адміністрації Харківської області, рішенням якого:

– оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження зі сказу в с. Юрченкове Чугуївського району з 21.09.2023;

– визначено загрозливу зону с. Базаліївка, мисливські угіддя зазначеного населеного пункту та зону спостереження с. Лебеже Чкаловської селищної військової адміністрації, с. Приморське Печенізької селищної військової адміністрації, мисливські угіддя зазначених адміністрацій.

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