У Придністров’ї впали уламки ракети С-300

У невизнаному Придністров’ї після ракетної атаки рф на Одеську область впали уламки ракети С-300.

Вибух стався в повітрі, повідомляє Кореспондент із посиланням на News Maker.

«Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров’я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі», – розповів співголова Об’єднаної контрольної комісії з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров’я Олег Бєляков.

За словами чиновника, уламки впали на вулиці Юності в селі Кіцкани, в город місцевого жителя.

Постраждалих і пошкоджень немає.

«Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в ОКК, оскільки Кіцкани належать до зони безпеки», – зазначив Бєляков.

Агентство Телевидения Новости