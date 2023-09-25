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У Придністров’ї впали уламки ракети С-300

У Придністров’ї впали уламки ракети С-300

У невизнаному Придністров’ї після ракетної атаки рф на Одеську область впали уламки ракети С-300.

Вибух стався в повітрі, повідомляє Кореспондент із посиланням на News Maker.

«Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров’я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі», – розповів співголова Об’єднаної контрольної комісії з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров’я Олег Бєляков.

За словами чиновника, уламки впали на вулиці Юності в селі Кіцкани, в город місцевого жителя.

Постраждалих і пошкоджень немає.  

«Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в ОКК, оскільки Кіцкани належать до зони безпеки», – зазначив Бєляков.

Агентство Телевидения Новости

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