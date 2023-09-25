За два дні на кордоні затримали 20 ухилянтів

У вихідні прикордонники в Чернівецькій області затримали два десятка чоловіків призовного віку, які мали намір у незаконний спосіб потрапити до сусідніх країн.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Більша частина порушників скористалася транспортними засобами, які правоохоронці зупиняли на додаткових блокпостах, виставлених поблизу державного кордону з Румунією та Молдовою. Але були і такі, що намагалися «проскочити» повз прикордонні наряди пішки. Та це їм не вдалося.

Всіх затриманих було доставлено до прикордонних підрозділів та складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости