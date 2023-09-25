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Заленський призначив керівників Харківської та Куп’янської районних адміністрацій
Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив Володимира Усова головою Харківської, а Андрія Канашевича – Куп’янської районної державної адміністрації.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Володимир Вікторович та Андрій Вікторович добре знані у своїх районах. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення, за найскладніших умов, вони виконували обов’язки голів райадміністрацій та зарекомендували себе як відповідальні керівники”, зазначив голова ХОВА.