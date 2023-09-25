Державі повернута земельна ділянка поблизу Печенізького водосховища вартістю понад 20 млн грн

У 2018 році між ГУ Держгеокадастру та жінкою укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району. Площа землі — 4 га, нормативна грошова оцінка — понад 20 млн гривень.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Проте угода була укладена незаконно. Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Печенізького водосховища.

Враховуючи місцезнаходження спірної земельної ділянки, категорія земельної ділянки могла бути віднесена лише до земель водного фонду або рекреаційного призначення, розпорядження якою, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, належить до компетенції Харківської обласної державної адміністрації.

Прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова вжито всіх необхідних заходів для реального виконання судового рішення.

Агентство Телевидения Новости