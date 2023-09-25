Окупанти вкотре вдарили по Вовчанську — поранено мирного жителя

25 вересня близько 15:00 російські військові почали обстрілювати м. Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївського району Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на зараз обстріли міста не припиняються. По завершенню слідчими поліції спільно з прокурорами буде проведено першочергові слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости