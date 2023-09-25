Презентація IPhone 15 у пунктах пропуску: розпаковка від прикордонників

Прикордонники припинили чотири спроби незаконного ввезення гаджетів Aplle на суму майже 2,8 млн гривень. Чотирьом спробам незаконного ввезення через кордон гаджетів завадили в пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині», що на Львівщині, та у пункті пропуску «Порубне» на Буковині.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Легковик «БМВ», яким їхав 32-річний наш краянин, прямував в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» сьогодні вранці. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування або обмежених до переміщення через кордон.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків автомобіль вирішили перевірити ретельніше. У ході спільного з оперативними співробітниками та митниками огляду правоохоронці виявили партію незадекларованих гаджетів. У багажному відділенні та серед особистих речей уродженець Львівщини приховав 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.

В іншому випадку, під час огляду легкового автомобіля «Опель», який слідував з сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині», оглядовики серед особистих речей виявили два IPhone 15 Pro Max.

Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили у двох випадках прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Гаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.

Працівники митниці склали протоколи. Незадекларований товар вилучили встановленим порядком. За ринковими цінами орієнтовна вартість гаджетів складає майже 2,8 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости