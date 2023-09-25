Організувала постачання продуктів харчування для дитсадочків за завищеними цінами: судитимуть співробітницю Харківської міської ради

У 2020 році обвинувачена організувала проведення тендерів на закупівлю молочних продуктів, зокрема пастеризованого і згущеного молока, сиру для закладів дошкільної освіти одного з районів Харкова. При цьому, будучи головою тендерного комітету, діючи всупереч інтересам служби, вона не забезпечила вивчення ринкових цін на ці продукти.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У результаті було укладено договір з двома фізичними особами-підприємцями щодо поставки продуктів за завищеними цінами. Як наслідок, на рахунок підприємців зайво перераховано майже 2 млн грн, чим завдано збитків інтересам держави.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста відділу районної адміністрації Харківської міської ради за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости