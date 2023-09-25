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Організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему «Шлях» — викрито харків’янина

Організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами через систему «Шлях» — викрито харків’янина

Керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які не мають для цього законних підстав. Підозрюваний підшукував «клієнтів» і пропонував за 2500 доларів США внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави під виглядом водіїв-волонтерів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Оплативши послугу, «клієнти» передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи. Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради.

Чоловіка затримано 25 вересня цього року в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним коштів за «послугу». Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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