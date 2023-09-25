Чиновницю харківської міськради та підприємця, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, відправили під домашній арешт

19 вересня правоохоронця повідомили про викриття схеми заволодіння коштами міського бюджету з боку чиновників Харківської мерії та місцевих підприємців. Завдана шкода – понад 3 млн грн. Сьогодні суд обрав обом запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За даними слідства, до протиправної оборудки причетні 45-річна заступниця директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річний приватний підприємець, який здійснює діяльність у сфері комп’ютерного програмування та інших ІТ-технологій.

За даними ХАЦ, мова йде про екскерівницю управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради Вікторію Грецьку-Миргородську та підприємця Віталія Зайцева, директора ТОВ «Харківський технологічний університет «Шаг». За інформацією Харківського антикорупційного центру, управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів у грудні заплатило ФОП Зайцев Віталій Єгорійович 3,05 млн гривень за надання послуг з розробки програмного забезпечення для БПЛА.

Як уточнили в СБУ, встановлено, що ділки розробили злочинний план, за яким підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а чиновниця – придбати це програмне забезпечення за бюджетні кошти. При цьому, міська влада не мала ані реальних потреб у закупівлі такого софту, ані фактичної можливості для подальшого його використання, адже жодного такого безпілотника на балансі Харківської міської ради немає. Про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно «підтягнувши» їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори загальною вартістю понад 3 млн грн минулоріч були повністю профінансовані з міського бюджету Харкова.

Частину цих грошей підприємець використав на придбання у вітчизняних програмістів для себе особисто аналогічного програмного забезпечення, яким «поділився» з міськрадою, а частину перевів у готівку та розділив між собою та чиновницею.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі).

Сьогодні Московський районний суд м. Харкова обрав обом підозрюваним у якості запобіжного заходу нічний домашній арешт на 60 діб. Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Час дії арешту – від 21:00 до 7:00.

Агентство Телевидения Новости