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Частина Пісочина сьогодні залишиться без води
26 вересня у частині селища Пісочин під Харковом, а саме у мікрорайоні «Мобіль» відключатимуть воду.
Про це повідомляє Пісочинська селищна рада із посиланням на КП «Харківводоканал».
«У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації аварійної ситуації на водогоні 26 вересня з 10:00 до 17:00 буде припинено водопостачання споживачів мікрорайону «Мобіль». Зробіть запаси води», – йдеться у повідомленні.
КП «Харківводоканал» здійснюватиме підвезення питної води
з 11:00 26 вересня за двома локаціями:
– сцена мікрорайону;
– розворотне коло транспортну.