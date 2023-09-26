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Частина Пісочина сьогодні залишиться без води

Частина Пісочина сьогодні залишиться без води

26 вересня у частині селища Пісочин під Харковом, а саме у мікрорайоні «Мобіль» відключатимуть воду.

Про це повідомляє Пісочинська селищна рада із посиланням на КП «Харківводоканал».

«У зв’язку з проведенням ремонтних  робіт з ліквідації аварійної ситуації на водогоні 26 вересня з 10:00 до 17:00 буде припинено водопостачання споживачів мікрорайону «Мобіль». Зробіть запаси води», – йдеться у повідомленні.

КП «Харківводоканал» здійснюватиме підвезення питної води

з 11:00  26 вересня  за двома локаціями:

– сцена мікрорайону;

– розворотне коло транспортну.

Агентство Телевидения Новости

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