За хабар судитимуть начальника Східної філії концерну «Військторгсервіс», якого затримали у Харкові

Прокурори до суду обвинувальний акт стосовно начальника Східної філії Концерну «Військторгсервіс».

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Посадовцю інкриміновано вимагання та отриманні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що начальник філії “Військторгсервісу” вимагав хабар 20 тисяч гривень за узгодження з Фондом державного майна України та подальше укладання договору оренди земельної ділянки та комплексу господарських споруд.

Під час контрольованого одержання неправомірної вигоди підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області за оперативним супроводом УСР ДСР України в Дніпропетровській області.

Агентство Телевидения Новости