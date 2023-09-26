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За хабар судитимуть начальника Східної філії концерну «Військторгсервіс», якого затримали у Харкові

За хабар судитимуть начальника Східної філії концерну «Військторгсервіс», якого затримали у Харкові

Прокурори до суду обвинувальний акт стосовно начальника Східної філії Концерну «Військторгсервіс».

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Посадовцю інкриміновано вимагання та отриманні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).  

Слідством встановлено, що начальник філії “Військторгсервісу” вимагав хабар 20 тисяч гривень за узгодження з Фондом державного майна України та подальше укладання договору оренди земельної ділянки та комплексу господарських споруд.

Під час контрольованого одержання неправомірної вигоди підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області за оперативним супроводом УСР ДСР України в Дніпропетровській області.

Агентство Телевидения Новости

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