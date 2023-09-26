З двох харків’ян стягнуть понад 560 тисяч гривень за незаконне користування землею

Суд задовольнив позовні вимоги Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про стягнення з фізичних осіб понад 560 тис. грн безпідставно збережених бюджетних коштів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що по вул. Амосова в Немишлянському районі м. Харкова розташована одноповерхова нежитлова будівля загальною площею майже 330 кв. м. Право власності на неї зареєстровано за двома фізичними особами.

При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене.

У період із січня 2020 по липень 2021 року співвласники нерухомості не сплачували орендну плату за користування землею, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.

Рішення щодо задоволення позову окружної прокуратури виніс Октябрський районний суд м. Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости