Харківський наркокур’єр отримав вирок: 6 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного чоловіка крадіжках, вчинених повторно, та незаконному придбанні і зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, вкотре порушив закон. Зокрема встановлено, що протягом листопада 2020 року чоловік проникав на горища багатоквартирних будинків, розташованих по вулиці Гольдберівській, проспекту Гагаріна, вулиці Грозненькій у Харкові. За допомогою заздалегідь заготовленого гайкового ключа зловмисник викрадав ліфтове обладнання — котушки гальмівного електромагніту.

Це був не єдиний спосіб заробітку чоловіка. Додатково він ще «влаштувався на роботу» кур’єром і розкладав згортки з канабісом по Харкову. Зловмисник придбав наркотичну речовину і подальшому робив схованки на території міста, фотографував їх і надсилав координати кінцевим покупцям.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости