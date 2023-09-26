Влаштувався на роботу до окупантів «правоохоронцем» і вилучав зброю у мешканців Куп’янська — викрито жителя Куп’янська

Після захоплення збройними силами рф Куп’янська місцевий мешканець знайшов роботу в псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. инспектора разрешительной системы отделения общественной безопасности Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».У період з червня по вересень минулого року колаборант, виконуючи трудові обов’язки, забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими на території Куп’янська.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також він перевіряв наявність дозвільних документів на зберігання мисливської зброї у місцевих мешканців. Чоловік проводив відповідні перевірки і займався вилученням зброї і бойових припасів у населення, після чого передавав вилучене представникам рф.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости