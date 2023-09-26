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Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання

Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання

Спортивні змагання проходили з 20 по 24 вересня в столиці Угорщини місті Будапешт.

Переможцями в танцях на льоду стали представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна, повідомляє пресслужба ХОВА.

За свою ритмічну та довільну програму учні харків’янки, Заслуженої тренерки України Галини Чурілової отримали в сумі 149,42 бала, випередивши на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена. 

Для Артема ти Ірини це перша медаль на юніорській серії Гран-прі.

Агентство Телевидения Новости

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