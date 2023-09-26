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Скандалив та розмахував ножем: правоохоронці затримали чоловіка за хуліганство

Скандалив та розмахував ножем: правоохоронці затримали чоловіка за хуліганство

23 вересня до поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій біля одного з магазинів міста. 

24-річний мешканець міста Красноград вчинив конфлікт з перехожими та відвідувачами супермаркету, а також намагався нанести ножем тілесні ушкодження 17-річному хлопцю та 15-річній дівчині, повідомляє ГУНП Харківської області.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчим Красноградського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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