Правоохоронці викрили мешканку Куп’янського району у колабораційній діяльності

Поліція викрила жительку села Кіндрашівка Куп’янського району у колабораційній діяльності. Жінка підтримувала російську федерацію у веденні війни з Україною та заперечувала військову агресію проти українського народу.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Під час спілкування з місцевими мешканцями 67-річна порушниця публічно висловлювалась на підтримку «руського миру» та у публічних місцях проголошувала заклики «росія тут на завжди» та інші проросійські лозунги.

Правоохоронцям вдалося викрити зрадницю.

Поліцейські Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили про підозру 67-річній жінці за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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