Викрито поплічника окупантів з Балаклії: збирав данину з підприємців

Правоохоронці встановили «народного милиционера» з Балаклії, який проводив незаконні обшуки у містян та збирав данину з підприємців.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності, повідомляє прокуратура Харківської області.

Торік у березні під час того, як місто Балаклія перебувало під контролем російських військ, місцевий житель пішов допомагати ворогам будувати «правоохранительную систему».

Чоловік зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области».

Псевдоправоохоронець проводив незаконні обшуки у громадян, забезпечував охорону та контрольно–пропускний режим адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації Балаклії.

Крім того, здоровило збирав гроші за оренду торгових місць на місцевому ринку.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости