Грабував перехожих у Харкові: покарання наздогнало «героя»
Суд визнав винним 40-річного чоловіка у вчиненні грабежів, крадіжки та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів.
Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.
Протягом вересня минулого року чоловік грабував перехожих.
Встановлено двох чоловіків, які стали жертвами грабіжника. У одного з потерпілих зловмисник відібрав сумку, у якій, серед іншого, знаходився мобільний телефон.
До іншого потерпілого грабіжник підійшов зі спини та вдарив його у потилицю, від чого той впав на землю.
Зловмисник витягнув з кишені чоловіка мобільний телефон і забрав його рюкзак, у якому знаходився гаманець з готівкою і банківськими картками.
На радість грабіжника, банківська картка була без пін-коду, тож він зняв з неї гроші.
Під час судового розгляду обвинувачений наполягав на своїй непричетності до інкримінованих йому кримінальних правопорушень і не визнав вину.
За його версією, першого потерпілого він вперше побачив у суді, а з другим дійсно спілкувався, але за інших обставин.
Обвинувачений пояснив, що нібито потерпілий, підійшовши до нього, випадково вибив з його рук мобільний телефон. У якості компенсації за розбитий ґаджет потерпілий начебто дав йому картку, щоб той зняв з неї готівку.
За словами обвинуваченого, у подальшому він планував віддати банківську картку власнику, але так і не зміг з ним зв’язатися.
Незважаючи на таки недолугі виправдання, зібраних стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо для винесення Московським районним судом м. Харкова обвинувального вироку.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.