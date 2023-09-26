Грабував перехожих у Харкові: покарання наздогнало «героя»

Суд визнав винним 40-річного чоловіка у вчиненні грабежів, крадіжки та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів.

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

Протягом вересня минулого року чоловік грабував перехожих.

Встановлено двох чоловіків, які стали жертвами грабіжника. У одного з потерпілих зловмисник відібрав сумку, у якій, серед іншого, знаходився мобільний телефон.

До іншого потерпілого грабіжник підійшов зі спини та вдарив його у потилицю, від чого той впав на землю.

Зловмисник витягнув з кишені чоловіка мобільний телефон і забрав його рюкзак, у якому знаходився гаманець з готівкою і банківськими картками.

На радість грабіжника, банківська картка була без пін-коду, тож він зняв з неї гроші.

Під час судового розгляду обвинувачений наполягав на своїй непричетності до інкримінованих йому кримінальних правопорушень і не визнав вину.

За його версією, першого потерпілого він вперше побачив у суді, а з другим дійсно спілкувався, але за інших обставин.

Обвинувачений пояснив, що нібито потерпілий, підійшовши до нього, випадково вибив з його рук мобільний телефон. У якості компенсації за розбитий ґаджет потерпілий начебто дав йому картку, щоб той зняв з неї готівку.

За словами обвинуваченого, у подальшому він планував віддати банківську картку власнику, але так і не зміг з ним зв’язатися.

Незважаючи на таки недолугі виправдання, зібраних стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо для винесення Московським районним судом м. Харкова обвинувального вироку.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости