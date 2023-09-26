Був впійманий на блокпосту у Харкові: переховувався від покарання

На блокпосту у Харкові поліцейські виявили чоловіка, який переховувався від виконання судового вироку за скоєння хуліганства.

26 вересня на блокпосту в місті Харків під час перевірки документів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області виявили 31-річного чоловіка, який з липня 2021 року переховувався від виконання судового вироку за скоєння хуліганства, повідомляє поліція Харківської області.

У травні 2021 року в громадському місті на вулиці Шариковій у чоловіка раптово виник конфлікт з іншим чоловіком.

В результаті зловмисник наніс опоненту кілька ударів кулаками по голові та тулубу.

07 липня 2021 року місцевий районний суд виніс вирок чоловіку, але зловмисник відразу почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений у розшук ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Наразі розшукуваний затриманий з метою подальшого направлення до місць позбавлення волі для відбування покарання у вигляді арешту.

Агентство Телевидения Новости