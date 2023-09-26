В Німеччині порноактора звинувачують у зґвалтуванні біженки з України

У Німеччині звинуватили у зґвалтуванні вчителя музики й за сумісництвом порноактора, який надав притулок українській письменниці-біженці.

Про це повідомляє Фокус із посиланням на видання Bild.

У Берлінському суді розглядають справу стосовно 36-річного Генрі Т., який, крім своєї роботи вчителя музики, також знімається в порнографічних фільмах.

Навесні 2022 року він запропонував допомогу біженцям з України через інтернет і 28 травня надав притулок 27-річній українській письменниці, яка відома своїми дитячими книжками (ім’я не названо).

Згідно з версією слідства, чоловік замкнув жінку у своїй квартирі та вчинив щодо неї сексуальне насильство без презервативу.

Дівчина викликала допомогу з балкона, і 30 травня їй вдалося втекти.

Чоловік підтверджує, що у них були сексуальні стосунки: «Я порноактор і проходжу регулярні медичні обстеження кожні кілька тижнів. Вона також суворо дотримується релігійних переконань, і Папа Римський засуджує використання презервативів».

Дівчина має виступити перед судом найближчими днями.

Агентство Телевидения Новости