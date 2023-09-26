Бив сокирою по голові: безрозсудні ревнощі привели до суду

Ледве не зарубав конкурента через вигадані ревнощі — завдяки принциповій позиції прокуратури зловмисник проведе за ґратами 7 років.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У червні 2021 року 32-річний чоловік приревнував свою кохану до їх спільного знайомого.

Перебуваючи у під’їзді будинку по вулиці Маршала Бажанова у Харкові, він взяв сокиру та вдарив опонента у шию.

Злякавшись, потерпілий вибіг з під’їзду, проте обвинувачений побіг за ним та вдарив конкурента сокирою по голові. Від удару той впав на землю, проте зловмисник продовжив його бити.

На щастя, життя потерпілого врятували медики. При цьому зловмисник був впевнений, що вбив чоловіка, прийшов додому та сказав: «Я його зарубав».

Вироком Київського районного суду Харкова від 6 квітня 2023 року чоловіка визнано винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України).

Йому було призначено покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі.

Проте прокурори Київської окружної прокуратури Харкова не погодились із вказаним рішенням суду та подали апеляційну скаргу.

Колегія суддів Харківського апеляційного суду погодилась із позицією прокуратури та призначила йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости