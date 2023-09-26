У Старому Салтові завершують відновлення трьох багатоквартирних будинків: до селища повертаються люди

В цьому будинку у рідному Старому Салтові пенсіонерка Клавдія Григорівна прожила 56 років. Тому при першій же нагоді жінка повернулася додому та подумки вже готується до новосілля.

Клавдія Самойлова, жителька Старого Салтова

Пирогов напеку, у меня дом гостеприимный. Я людей люблю, меня люди любят.

Під час одного з обстрілів загинув сусід Клавдії Григорівни, на той момент жінка вже виїхала з селища.

Клавдія Самойлова, жителька Старого Салтова

Соседа убило. И меня б убило. Я тут сплю и эти два окна вылетели сюда. Но меня вывезли вовремя.

Рік жінка прожила в Кіровоградській області. Зараз чекає на завершення ремонту, щоб перевезти додому хвору доньку.

Клавдія Самойлова, жителька Старого Салтова

Я так благодарна этим людям, кто сделал крышу и окна, я им кланяюсь своей седой головой. У меня есть надежда, что я привезу дочь скоро. И буду с дочерью.

Відновлення трьох будинків у Старому Салтові вже на фінальній стадії. Ремонтні роботи на 90 відсотків фінансуються державою.

Антон Палій, керівник Старосалтівської селищної військової адміністрації

10% співфінасування ми робимо з місцевого бюджету. Більше, на жаль не можемо. Підприємства не працюють у повному обсязі. В нас бюджетоформуюча галузь – це агропромисловий комплекс, а вони не можуть працювати через замінування полів. Доходи нашого бюджету дуже просіли.

Це ті три будинки, які першими обстежили фахівці та для яких в першу чергу було виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Частина мешканців вже повернулася, світло в селищі знову є.

Антон Палій, керівник Старосалтівської селищної військової адміністрації

Якщо тільки відсутні власники житла – воно не підключене, але це не складно. Як тільки вони з’являються – РЕС їх підключає до мережі. Водопостачання відновлено на 80 %. Є кілька вулиць в приватному секторі, не можемо запустити. Але ми працюємо і запустимо. Газопостачання у верхній частині є на 100 %.

В адміністрації сподіваються повернути газ в оселі найближчим часом. Роботи у будинку на вулиці Садовій увійшли в фінальну стадію, кажуть будівельники.

Олександр Коцюба, виконроб будівельної фірми

Остается чуть-чуть утеплить и декоративная штукатурка. Плюс работы, которые не входили в первоначальную смету – восстановление балконов. И по кровле там еще вылезли проблеми. Сейчас дошьем виндшахту и все.

На вулиці Східній відновлюються відразу два будинки, один з яких зазнав некритичних руйнацій.

Володимир Льовін, представник фірми-підрядника

5й дом пострадал на 30 процентов, была пробита кровля, посечены стены, вибити окна-двери. На данный момент окна мы поменяли полностью, заменили кровлю, накрыли профлистом. Утеплили перекрытия, все старое вычистили, смонтирована отмостка, приступили к утеплению фасада. И дальше цоколь, покраска.

Щодо іншого будинку – будівельники оцінюють пошкодженні приблизно у 50 відсотків. Повністю була відсутня покрівля, квартири усі затоплені по перший поверх, також відсутні вікна та двері.

Володимир Льовін, представник фірми-підрядника

Ви можете видеть, наверное, 30ю часть того, что здесь было. Вот в этой квартире, ее уже привели в порядок в плане мусора, вот это все грибок, цвель. Квартиры были залити полтора года. Надо все просушивать, антисептирование. Это уже более-менее, тут вода стояла.

За договором, об’єкт мають здати 30 вересня. Проблема тільки в працівниках. Хтось з будівельників поїхав на фронт, а знайти кваліфіковану заміну, кажуть, зараз дуже не просто.





Агентство Телевидения Новости