Будував собі «кар‘єру» при окупантах: викрито посібника рашистів

Під час захоплення російськими загарбниками села Веселе Ізюмського району колишній поліціянт вирішив побудувати собі «кар‘єру», проте вже при окупантах.

На початку червня минулого року він обійняв посаду «помощника начальника отдела» у селі, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Колаборант збирав списки та паспортні дані односельців, щоб передавати ці відомості «новій владі».

Також чоловік організовував роботу і надавав вказівки «старшим вулиць».

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости