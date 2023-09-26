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Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Готовність міста Харкова до опалювального сезону складає зараз 91%.

Про це сьогодні, 26 вересня, в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Ігор Терехов, повідомляють у міськраді.

За його словами, те, як Харків переживе цю зиму, в першу чергу залежатиме від воєнної ситуації.

«Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким.

«Теплові мережі» та «Водоканал» працюють практично цілодобово.

На сьогодні готовність складає 91%, але, впевнений, до початку опалювального сезону будемо готові на всі 100%. Ми переклали багато трубопроводів, привели до ладу котельні, ТЕЦ і робимо все, щоб взимку харків’яни були з теплом та водою», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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