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На вокзалі у Харкові чолов’яга обікрав жінку
Повідомлення про злочин надійшло до працівників відділення поліції № 1 (з обслуговування залізничної станції) Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області 25 вересня об 11:20.
Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої, повідомляє поліція Харківської області.
Поліцейські опрацювали територію обслуговування та оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки.
Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину.