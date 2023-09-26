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На вокзалі у Харкові чолов’яга обікрав жінку

На вокзалі у Харкові чолов’яга обікрав жінку

Повідомлення про злочин надійшло до працівників відділення поліції № 1 (з обслуговування залізничної станції) Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області 25 вересня об 11:20.

Чоловік заволодів чотирма валізами, грошима та документами потерпілої, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські опрацювали територію обслуговування та оперативно затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння крадіжки.

Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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