У Харкові поліція розшукала зниклу дитину

Життю та здоров’ю хлопця нічого не загрожує. Його передали матері.

26 вересня 9-річний мешканець Харкова пішов гуляти та загубився, повідомляє поліція Харківської області.

Як з’ясувалося, хлопець катався на велосипеді та загубився на місцевості, тому не зміг своєчасно знайти дорогу додому.

Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 оперативно розшукали дитину у парку неподалік від дома.

З учасниками події проведена профілактична робота з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости