Взято під варту мешканця Краcнограда: вживав та збував метадон

Мешканець міста Красноград, проходячи лікування від опіоїдної залежності у лікарні в Полтавській області, за призначенням лікаря-нарколога щоденно отримував для прийому добову норму метадону.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Проте чоловіку було цього замало й він приходив до лікарень Харкова, ставав там на клінічне спостереження та отримував наркотичні засоби, приховуючи факт того, що він вже перебуває на програмі замісної підтримуючої терапії.

Чоловік не тільки вживав наркотичний засіб, а ще і встигав збувати метадон, отримуючи за це гроші.

25 вересня слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 листопада 2023 року.

Агентство Телевидения Новости