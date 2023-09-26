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Артобстріл Вовчанська: поранено мирного жителя, прокурори фіксують наслідки

Артобстріл Вовчанська: поранено мирного жителя, прокурори фіксують наслідки

26 вересня російські військовослужбовці вчергове обстріляли міста Вовчанськ.

За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії, повідомляє прокуратура Харківській області.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости

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