Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень, по Україні вдарили «38 шахедів»

Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.

В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «шахедів», повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Леонівка, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Порохонь, Волфине, Миропілля, Пожня Сумської області та Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 4 артилерійських засоби, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Агентство Телевидения Новости