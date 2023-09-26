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У Харкові невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї: грабіжник впійманий

У Харкові невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї: грабіжник впійманий

19 вересня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулася 45-річна жінка.

Вона розповіла, що по вулиці Рибалка невідомий чоловік зірвав з шиї золотий ланцюжок, та втік, повідомляє поліція Харківській області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області. Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника.

Ним виявився 38-річний раніше неодноразово судимого за скоєння майнових злочинів.

Чоловік в серпні поточного року звільнився від відбування покарання у вигляді позбавлення волі за скоєння грабежу.У зловмисника працівники поліції вилучили речові докази.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

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