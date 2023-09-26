До Вірменії з Нагірного Карабаху прибули 19 тисяч переселенців

Станом на сьогодні, 26 вересня, до Вірменії з Нагірного Карабаху прибули 19 тисяч вимушених переселенців.

Про це повідомляє Кореспондент.

«КПП Корнідзора перетнули 19 тисяч людей. З 19 тисяч уже перебувають у місцях дислокації 2500 осіб, які звернулися до уряду за підтримкою.

На даний момент у Горісі проживає 1200 осіб, які все ще перебувають у процесі заселення, це, зрозуміло, потребує певного часу.

Інші люди сказали, що у них є відповідні місця проживання», – зазначив віце-прем’єр Тігран Хачатрян.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для «відновлення конституційного ладу» почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху.

Агентство Телевидения Новости