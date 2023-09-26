Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:02
Просмотров: 69

До Вірменії з Нагірного Карабаху прибули 19 тисяч переселенців

До Вірменії з Нагірного Карабаху прибули 19 тисяч переселенців

Станом на сьогодні, 26 вересня, до Вірменії з Нагірного Карабаху прибули 19 тисяч вимушених переселенців.

Про це повідомляє Кореспондент.

«КПП Корнідзора перетнули 19 тисяч людей. З 19 тисяч уже перебувають у місцях дислокації 2500 осіб, які звернулися до уряду за підтримкою.

На даний момент у Горісі проживає 1200 осіб, які все ще перебувають у процесі заселення, це, зрозуміло, потребує певного часу.

Інші люди сказали, що у них є відповідні місця проживання», – зазначив віце-прем’єр Тігран Хачатрян.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для «відновлення конституційного ладу» почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 