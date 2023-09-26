Внаслідок ворожого артобстрілу Вовчанська поранено мирного жителя

26 вересня російські військовослужбовці вчергове обстріляли Вовчанськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости