40 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ перевірили на Харківщині за добу

За добу з 26 по 27 вересня поліцейські Харківщини відреагували на 1030 викликів від мешканців регіону.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 40 осіб, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4500 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили чотирьох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали чотири адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости