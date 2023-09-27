На Харківщині через обстріли виникла масштабна лісова пожежа

Протягом доби з 26 по 27 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

28 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – допомога населенню;

4 – інші виїзди.

Протягом доби ворог продовжував обстрілювати прифронтову та прикордонну зону Харківщини, спричинивши 4 пожежі. Три з них виникли у природних екосистемах.

Так, о 10:36 рятувальники 60-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини та вогнеборцями відомчої пожежної охорони лісового господарства виїхали за гасіння хвойної підстилки у лісовому масиві поблизу селища Борова Ізюмського району. Вона зайнялась від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу. Площа горіння склала 5000 м². Вогонь загасили об 11:40.

О 12:11 вогнеборці з Куп’янська та Дворічної гасили пожежу сухостою на відкритій території в центральній часині районного центру. Вогонь охопив площу у 1000 м². Його ліквідували о 13:33.

Близько 15:50 окупанти обстріляли село Веселе Липецької громади. На його околиці загорілась суха трава на площі 2 га. Пожежа ліквідована силами 33-го Державного пожежно-рятувального посту о 20:15.

Крім того, о 14:30 42-га ДПРЧ вирушила на спричинену ворожим обстрілом пожежу, яка виникла у селі Волохів Яр Балаклійської громади. Там на території приватного домогосподарства горіла господарча споруда на площі 50 м². На щастя ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 19:15.

23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Три з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Морозівки Ізюмського району рятувальники доставили 10 тонн води.

Агентство Телевидения Новости