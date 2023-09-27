Харків’янину, який організував канал перетину кордону для «ухилянтів», обрано запобіжний захід

26 вересня у Харкові Київський районний суд обирав міру запобіжного заходу чоловіку, який допомагав «ухилянтам» втекти за кордон.

Керівник волонтерської організації організував злочинну схему щодо незаконного перетину кордону України військовозобов’язаними громадянами, які не мають для цього законних підстав. Підозрюваний підшукував «клієнтів» і пропонував за 2500 доларів США внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави під виглядом водіїв-волонтерів.

Оплативши послугу, «клієнти» передавали керівнику волонтерської організації копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи. Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради.

Чоловіка затримано 25 вересня цього року в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним коштів за «послугу».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

26 вересня Київським районним судом міста Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.11.2023 з правом внесення застави 214 700 грн, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Агентство Телевидения Новости