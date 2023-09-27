США передали Україні список реформ для отримання військової допомоги

У США підтвердили, що передали Україні перелік пріоритетних реформ для інтеграції в Європу. Метою цих зусиль є «визначення пріоритетів і консолідація кроків» з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Посольство США в Україні.

«У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі», – йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Зазначається, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку США рішуче підтримують.

Метою цих зусиль є «визначення пріоритетів і консолідація кроків» з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

«Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати», – заявляв Джо Байден під час зустрічі із Зеленським.

Що відомо про лист США

У документі йдеться про зміни, які мають бути впроваджені в різних секторах. На це відводять різні часові відрізки.

Так, реформи розділені на різні етапи від 0 – 3 місяців, 3 – 6 місяців, один рік і 18 місяців.

США зробили акцент на трансформації Наглядових рад Держпідприємств, антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя та загалом всієї судової гілки влади.

Також у документі наголосили на важливості впровадження реформ у Міністерстві оборони України та всіх силових відомствах протягом року.

Агентство Телевидения Новости