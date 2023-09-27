На Харківщині перевіряють стан Пунктів Незламності

Загалом в Харківській області облаштовано 922 Пункти Незламності, 500 із них не припиняли функціонувати. Всі пункти забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення для обігріву населення.

Про це повідомили в ХОВА.

Крім того, на початку року було забезпечено оптоволоконним підключенням до мережі Інтернет 538 Пункти Незламності. Наразі тривають роботи по підключенню ще 26. Є потреба у забезпеченні 54 пунктів станціями Starlink в Куп’янському районі.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Необхідно зібрати потребу по громадах щодо забезпечення Пунктів Незламності. Першочергові критерії – сталий інтернет-зв’язок та пожежна безпека. Всі пункти мають бути укомплектовані і готові розпочати роботу вже 1 жовтня.

З початку відкриття та функціонування Пунктів Незламності на Харківщині їх відвідало понад 173 тисячі громадян.

Агентство Телевидения Новости